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Экс-футболист «Краснодара» рассказал, как игроки развели Галицкого на тройные премиальные: «Согласился сразу»

Экс-футболист «Краснодара» рассказал, как игроки развели Галицкого на тройные премиальные: «Согласился сразу»

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал о премиальных в своей игровой карьере.

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