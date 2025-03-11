Как изменились цены на шины

За год зимние шины подорожали, а летние почти не изменились в цене. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые шины не премиального ценового сегмента для легковых автомобилей.
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