Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на шины

Как изменились цены на шины

За год зимние шины подорожали, а летние почти не изменились в цене. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые шины не премиального ценового сегмента для легковых автомобилей.

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