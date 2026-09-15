Книжная ярмарка МФМ в Екатеринбурге продала 1,8 тыс. книг за три дня

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге стенд "Русская литература" продал 1,8 тыс. книг за три дня.
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