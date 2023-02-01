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Нурбек Карабала об еще одном претенденте на боя за пояс в полулегком весе: «Нурсейт не сможет согнать вес за этот период»

Президент NAIZA Нурбек Карабала рассказал о том, почему Самусева не смог заменить еще один претендент на титул Айбек Нурсейт: «Претендентом был еще Айбек Нурсейт, но за этот период он не сможет согнать вес».

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