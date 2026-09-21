В Перми 28 сентября покажут фильм о гибели семьи Романовых

Премьерный показ картины «Романовы: преданность и предательство» пройдёт в Перми 28 сентября. Лента рассказывает о четырёхлетнем периоде — с начала Первой мировой войны до расстрела царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 года.
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