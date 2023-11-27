В сети появились снимки 43-летней Жизель Бюндхен без ретуши

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Журналисты опубликовали в сети фото 43-летней манекенщицы, на которых она запечатлена в белой майке, облегающих синих джинсах и коричневых сандалиях с открытой пяткой.
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