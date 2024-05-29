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В Австрии посчитали невозможным отказ от контракта с «Газпромом»

В Австрии посчитали невозможным отказ от контракта с «Газпромом»

В Австрии генеральный директор нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн считает невозможным расторжение контрактов на поставку газа с "Газпромом", поскольку в настоящее время в отношении российского газа не действуют санкции.

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