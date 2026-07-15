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Разрыв без официального развода и четыре года порознь: как Юлия Меньшова и Игорь Гордин спасли свой брак

Разрыв без официального развода и четыре года порознь: как Юлия Меньшова и Игорь Гордин спасли свой брак

Юлия Меньшова и Игорь Гордин прожили порознь около четырех лет, так и не оформив официальный развод, но в итоге сумели восстановить отношения.

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