В России объявили о старте летнего трудового семестра для студентов-медиков

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко объявил о старте летнего трудового семестра студенческих медицинских отрядов, который в этом году обещает стать одним из самых масштабных за всю историю движения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии