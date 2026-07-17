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В России объявили о старте летнего трудового семестра для студентов-медиков

В России объявили о старте летнего трудового семестра для студентов-медиков

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко объявил о старте летнего трудового семестра студенческих медицинских отрядов, который в этом году обещает стать одним из самых масштабных за всю историю движения .

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