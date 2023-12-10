При взрыве под Рязанью погиб командир рязанского СОБРа Алексей Ситников

Ещё два человека были ранены.МВД раскрыло личность погибшего при взрыве под Рязанью силовик. Выяснилось, что на полигоне, на котором на этой неделе произошёл взрыв, погиб 39-летний подполковник полиции, командир Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии по Рязанской области Алексей Ситников.