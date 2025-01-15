Перерасчет окончен: Россия и Белоруссия завершают приготовления к отмене роуминга

Вопрос об отмене роуминга между Россией и Белоруссией, обсуждаемый с конца 2010-х годов, практически закрыт — страны завершают приготовления, а операторы ищут оптимальные пути снижения цен, рассказали «Известиям» их представители.
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