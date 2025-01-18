Павел Дуров пообещал улучшить модерацию в Телеграме

Создателя мессенджера в очередной раз допросили в парижском суде Павел Дуров был вызван на допрос в суд Парижа, где его расспрашивали о незаконном контенте в Telegram, пишут «Известия» со ссылкой на французское издание Franceinfo.
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