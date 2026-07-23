«Вояджер-1» почти за 50 лет пролетел расстояние, которое владельцы Tesla ежегодно проезжают на автопилоте

Свежая статистикаИнвестор Tesla Сойер Меррит (Sawyer Merritt) сообщает, что владельцы Tesla проезжают с включённой системой FSD Supervised около 13,7 млрд миль в год, что соответствует росту на 241% по сравнению с прошлым годом.
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