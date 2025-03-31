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Миронов призвал защитить россиян от некачественных импортных семян

Миронов призвал защитить россиян от некачественных импортных семян

Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компанийОбезопасить граждан от некачественных импортных семян для подсобных хозяйств призвал председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов.

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