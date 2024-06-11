Почему украинцы не восстанут? Какого майдана ждут в России, и каким он будет «в реале»

В России очень плохо знают и понимают Украину. Это утверждение уже давно стало расхожим штампом, и его принято приводить в качестве аргумента для объяснения того, отчего такие красивые и логичные «бумажные» построения московских стратегов, раз за разом терпят фиаско на практике.
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