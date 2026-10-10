Mash: москвичка на Шри-Ланке спасена после укуса рыбы-камня

На Шри-Ланке москвичка едва не погибла после столкновения с рыбой-камнем в Индийском океане. Ей потребовалось около десяти инъекций для нейтрализации яда, содержащегося в шипах рыбы.
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