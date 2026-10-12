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Газета.ру

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Главком НАТО Гринкевич призвал Европу усиливать поддержку Украины

Главком НАТО Гринкевич призвал Европу усиливать поддержку Украины

Европе следует усилить поддержку Украины в ответ на действия России, заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью Bloomberg.

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