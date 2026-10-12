Европе следует усилить поддержку Украины в ответ на действия России, заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью Bloomberg.
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P.S. У генерала, страны которая за последнее 60 лет не победила ни в одной войне, вид лихой и придурковатый. Слабоумие и отвага!
Не ужели до этих дебилов никак не дойдёт, что чем больше у окраины будет оружия тем меньше от неё останется?!