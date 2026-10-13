Канцлер ФРГ Мерц заявил, что не намерен становиться любимцем нации

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне рекордно низких рейтингов заявил, что не собирается становиться любимцем нации, а намерен реализовывать сложные реформы, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД РФ: ЕС переда...
- Пашинян видит буд...
- Пашинян заявил, ч...
Мерц у на#рать на немцев - я правильно понимаю?