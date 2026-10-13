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Газета.ру

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Канцлер ФРГ Мерц заявил, что не намерен становиться любимцем нации

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что не намерен становиться любимцем нации

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне рекордно низких рейтингов заявил, что не собирается становиться любимцем нации, а намерен реализовывать сложные реформы, сообщает Reuters.

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