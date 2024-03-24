В начале марта в интернете появилась информация о якобы готовящейся новой волне мобилизации, основанная на фальшивом приказе, подписанном… Добровольцы не бесконечны: действительно ли будет новая волна мобилизации в 2024 году? .
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