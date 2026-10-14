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Спорт Уик-Энд

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Радимов: Было прямо вот страшно за «Спартак» - настолько возили их «Крылья» после удаления. Спаслись «красно-белые» ничьей

Радимов: Было прямо вот страшно за «Спартак» - настолько возили их «Крылья» после удаления. Спаслись «красно-белые» ничьей

«Только в перерыве тренерский штаб «Спартака» внёс какие-то коррективы, и это, кстати, тоже для Карседо звоночек, что надо и по ходу первого тайма, может быть, что-то менять, - заявил бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Зенита» Владислав Радимов, оценивая ничью «Спартака» в Самарое (1:1) в матче 10-го тура РПЛ.

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