В парке «Березовая роща» 12 апреля пройдет субботник

Жители Куркина 12 апреля смогут принять участие в уборке территорий парков, дворов и скверов. Как сообщили в префектуре СЗАО в субботу, 12 апреля субботник в районе Куркино будет организован на территории парка «Берёзовая роща» /14 мкрн.