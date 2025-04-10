В парке «Березовая роща» 12 апреля пройдет субботник

Жители Куркина 12 апреля смогут принять участие в уборке территорий парков, дворов и скверов. Как сообщили в префектуре СЗАО в субботу, 12 апреля субботник в районе Куркино будет организован на территории парка «Берёзовая роща» /14 мкрн.
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