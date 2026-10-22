На XIX Веронском Евразийском экономическом форуме Александр Грушко отметил символичное изменение названия сессии с "Европы" на "США", что отражает текущие перемены в геополитике и место Европы в результате ее политики.
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