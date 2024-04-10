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Эксперт Беднарук: Было невозможно спрогнозировать аномальные паводки в России Спрогнозировать наводнения подобных масштабов, как произошедшие в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, почти невозможно, по крайней мере, за несколько месяцев.

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