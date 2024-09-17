Минобороны представило новых героев спецоперации

Новые примеры мужества и героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Штурмовые группы под командованием старшего лейтенанта Виктора Громова получили задание выбить противника с тактически значимых позиций.
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