В рязанских магазинах молоко и сливочное масло подешевеют на 15%

О грядущем изменении цен пишут "Известия". По информации издания, ситуация с подорожанием молока и сливочного масла обсуждалась производителями молочных продуктов, Федеральной антимонопольной службой и крупнейшими торговыми сетями.
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