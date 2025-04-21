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Царьград

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Пермские крысы пытаются поселиться в местном зоопарке

Пермские крысы пытаются поселиться в местном зоопарке

Посетители заметили, что по вольерам зоопарка бегают крысы, что вызвало немалый переполох.Канал Ural Mash сообщил, что эти грызуны не только воруют еду у фламинго, но и пугают детей, что, конечно, вызывает опасения у родителей.

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