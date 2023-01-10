Снукер. Мастерс. 1/8 финала. О’Салливан обыграл Бреселя, Аллен против Хоукинса, другие партии

В Лондоне проходят матчи 1/8 финала снукерного турнира «Мастерс». Снукер Мастерс Лондон, Англия 1/8 финала 8 января Нил Робертсон (Австралия) – Шон Мерфи (Англия) – 4:6 Марк Селби (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 2:6 9 января Джон Хиггинс (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 3:6 Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 6:1 10 января Марк Аллен (Северная Ирландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 16.
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