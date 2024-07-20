Ковальчук отреагировал на возвращение Кузнецова в КХЛ

Илья Ковальчук высказался о грядущем возвращении Евгения Кузнецова в Россию. Бывший форвард сборной России, ряда клубов НХЛ и КХЛ, звездный ветеран Илья Ковальчук поделился мыслями о грядущем возвращении Евгения Кузнецова в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии