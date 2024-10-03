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Царьград

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Bloomberg: Канада и Северная Европа хотят создать коалицию против России и Китая

Bloomberg: Канада и Северная Европа хотят создать коалицию против России и Китая

Страны Северной Европы и Канада создают оборонную коалицию против Китая и России.Канада и Северная Европа начали работу над созданием альянса, который будет противодействовать активности России и Китая в Арктике.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Сил-то хватит? Вот уж кого жалкть не надо,как на украине....шваркнуть по полной и нет ни канады,ни сев. европы....
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17 час.

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