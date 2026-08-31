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Царьград

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The Guardian: Бернэм объявит о национализации предприятий 1 сентября

The Guardian: Бернэм объявит о национализации предприятий 1 сентября

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм 1 сентября выступит в парламенте, заявив о планах национализации стратегических предприятий, в том числе Thames Water, из-за их финансовых трудностей.

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