The Guardian: Бернэм объявит о национализации предприятий 1 сентября

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм 1 сентября выступит в парламенте, заявив о планах национализации стратегических предприятий, в том числе Thames Water, из-за их финансовых трудностей.
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