РИА «Новости»: ВС России с помощью БПЛА установили контроль над путями к Ямполю

Разведчики группировки войск «Запад» получили возможность постоянно мониторить ситуацию в населенном пункте Ямполь и с помощью дронов взяли под контроль все подъездные пути к нему в радиусе 20 километров.
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