Тульские «Вихри-М» в противостоянии с перспективными ЗРК IM-SHORAD. Уникальный козырь армейской авиации ВКС России

Недавно опубликованная на «YouTube»-канале концерна «Калашников» видеодемонстрация успешно осуществлённых в марте 2021 года натурных испытаний 22 усовершенствованных противотанковых/многоцелевых тактических ракет 9А4172К «Вихрь-1» в очередной раз укрепила нас во мнении о филигранно точных алгоритмах функционирования быстродействующих сервомашинок управления створками аэродинамических рулей данных ПТУР, которые с точностью до тысячных долей секунды синхронизированы с режимами работы систем стабилизации/коррекции линии визирования и лазерно-лучевых модулей управления, интегрированных в элементную базу мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов ГОЭС-451, размещаемых на ударно-разведывательных вертолётах Ка-52М.