В России будут штрафовать за новогодние украшения в подъездах

Украшение подъезда к Новому году без предварительного согласования с управляющей компанией и соседями может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей, а в случае пожара с человеческими жертвами – уголовным наказанием.
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