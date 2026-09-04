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Орловские новости

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В Орловской области устранили нарушения на 15 га из 4 тысяч

В Орловской области устранили нарушения на 15 га из 4 тысяч

Из 4 тыс. га с нарушениями в Орловской области привели в порядок только 15,6 га. Муниципалитеты ограничиваются профилактикой и редко выдают предписания.

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