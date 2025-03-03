Бизнес начал в 1,5 раза чаще запрашивать реструктуризацию кредитов

РИА Новости/Александр Иванов В IV квартале прошлого года примерно 56 тысяч малых компаний подали заявки на смягчение условий кредита, следует из информационного бюллетеня Банка России "Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса", – это практически на 40% больше показателя III квартала.