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Царьград

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Житель Анжеро-Судженска получил 7 лет за гибель матери

Житель Анжеро-Судженска получил 7 лет за гибель матери

В Анжеро-Судженске вынесен приговор 58-летнему местному жителю, который в ходе конфликта, возникшего на фоне алкогольного опьянения, нанес удар своей престарелой матери.

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