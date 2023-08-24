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Составы команд «Формулы-1» на сезон-2024: известны 15 гонщиков из 20

Большая часть команд «Формулы-1» определилась с пилотами на 2024 год. Места в «Хаасе» сохранят Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен, команда объявила об этом перед Гран-при Нидерландов.

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