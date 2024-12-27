Филипп Киркоров признался, что принимал роды в маршрутке

Певец Филипп Киркоров делится необычной историей о том, как он стал акушером. Артистка, наиболее известная своим хитом «Цвет настроения синий», рассказала, что в молодости у него был опыт родов от незнакомца в общественном транспорте.
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