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Филипп Киркоров признался, что принимал роды в маршрутке

Филипп Киркоров признался, что принимал роды в маршрутке

﻿﻿Певец Филипп Киркоров делится необычной историей о том, как он стал акушером. Артистка, наиболее известная своим хитом «Цвет настроения синий», рассказала, что в молодости у него был опыт родов от незнакомца в общественном транспорте.

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