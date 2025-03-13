🌿С приходом весны многие жители района начинают наводить порядок на своих участках, сжигая сухую траву и мусор.
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🌿С приходом весны многие жители района начинают наводить порядок на своих участках, сжигая сухую траву и мусор.