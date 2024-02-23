Речан приветствует решение Совета ЕС ввести санкции против шести лиц из окружения Шора

Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан приветствовал решение Совета ЕС ввести санкции против шести человек из окружения скрывающегося от правосудия преступника Илана Шора, и одной организации, ответственной за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Республики Молдова.