«После Авдеевки будет Купянск»: украинцев начали готовить к потере Харькова (ВИДЕО)

Украинцев начали понемногу готовить к потере Харькова. «После Авдеевки будет Купянск и, если Купянск не выстоит, то у нас очень высокие шансы потерять Харьков — второй крупнейший город Украины с миллионом населения», — заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.