Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri
    быдло схавает! эти дебилы растут с чувством превосходства,несчастные двуногие.31 тысяча? Реальн...
  • Дмитрий Боев
    То число погибших с украинской стороны, какое озвучивали к началу этой зимы (по разным источникам, в том числе украин...Зеленский держит ...
  • Игорь Петров
    Мочить до последнего хохла!Боевики ВСУ сгоре...

«После Авдеевки будет Купянск»: украинцев начали готовить к потере Харькова (ВИДЕО)

«После Авдеевки будет Купянск»: украинцев начали готовить к потере Харькова (ВИДЕО)

Украинцев начали понемногу готовить к потере Харькова. «После Авдеевки будет Купянск и, если Купянск не выстоит, то у нас очень высокие шансы потерять Харьков — второй крупнейший город Украины с миллионом населения», — заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору