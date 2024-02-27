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Украинские медиа: из оборонительных сооружений к западу от Авдеевки можно видеть только норки, в которых пытаются укрыться солдаты ВСУ

Украинские медиа: из оборонительных сооружений к западу от Авдеевки можно видеть только норки, в которых пытаются укрыться солдаты ВСУ

Российская армия продолжает атаковать противника на его второй к западу от Авдеевки линии обороны. При этом появляются новые свидетельства того, что высшее командование ВСУ, мягко говоря, не в полной мере контролирует свои войска на этом направлении.

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