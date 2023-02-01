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Старт 2-го этапа Лиги ВТБ, «Что было дальше?» с Джейленом Барфордом и мастер-класс от Евгения Колесникова – в новом выпуске «Вида сверху»

Старт 2-го этапа Лиги ВТБ, «Что было дальше?» с Джейленом Барфордом и мастер-класс от Евгения Колесникова – в новом выпуске «Вида сверху»

Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, посвященный старту второго этапа Единой лиги ВТБ-2022/23.

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