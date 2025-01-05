Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ФинамИнфо
    Уже ответили, просто это не все замечают. А СМИ молчат - им неинтересно это объяснять. Деньги такие материалы не прин...Минюст Украины по...
  • ФинамИнфо
    В истории это не о Карфагене, а о Трое. В реальности все происходит интереснее. А подается во СМИ еще интереснее! Во ...Минюст Украины по...
  • vitaly yanushkevich
    Несколько раз пытался покончить с жизнью, надо помочь ему в этом благородном деле.Пленный британски...

Депутат Госдумы: решение Киева о прекращении транзита газа стало шоком и ударом в спину для ЕС

Депутат Госдумы: решение Киева о прекращении транзита газа стало шоком и ударом в спину для ЕС

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЕ
Михаил Е
Ещё смешнее будет, если транзита не будет, а поставки врагам продолжатся. Конечно, «Газпром» это переживет»
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх