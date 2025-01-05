Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза, передает РИА Новости.
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