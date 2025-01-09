В Раде выступили против демобилизации бойцов ВСУ

КИЕВ, 9 января, ФедералПресс. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинская власть не планирует проводить демобилизацию в ВСУ, поскольку это может привести к риску поражения.