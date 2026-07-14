Крупнейший производитель стали Hoa Sen Group досрочно выполнил годовой план по прибыли

Ведущий вьетнамский производитель стали, компания Hoa Sen Group, продемонстрировал выдающиеся операционные показатели, досрочно перевыполнив установленный годовой план по чистой прибыли всего за девять месяцев текущего финансового года, который завершается тридцатого сентября.