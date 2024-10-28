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Осенью, когда начинает холодать, хочется теплой, ароматной, «комфортной» еды

Осенью, когда начинает холодать, хочется теплой, ароматной, «комфортной» еды

Есть даже такой термин, который появился в 1960-е. Комфортными называют блюда, которые вызывают в нас теплые чувства, возвращают в детство или в приятные моменты, которые хочется прожить снова ✨ Подготовили подборку из девяти блюд, которые погрузят вас в ностальгию.

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