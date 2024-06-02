Ученые нашли способ продлить жизнь при раке легких

В исследовании участвовали 296 мужчин и женщин с этим заболеванием.У пациентов с агрессивной формой рака легких появилась возможность увеличить продолжительность жизни до пяти лет благодаря новому лекарству, сообщает Daily Mail.
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