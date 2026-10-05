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Аргументы и Факты

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Администрация Сумской области разворовала деньги, выделенные на укрытия

Администрация Сумской области разворовала деньги, выделенные на укрытия

Администрация Сумской области Украины разворовала деньги, выделенные на установку мобильных укрытий, сообщает канал российской группировки войск «Север» в Max — «Северный Ветер».

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