Любопытно, однако

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Как наши "поменяли" самолет на пять канадских заводов

Как наши "поменяли" самолет на пять канадских заводов

"Хотите 500? Хватит вам и 15" Заводы "Маgnа" были "выкуплены" за смешные 15 млн. Наши поквитались за отжатый канадцами Руслан.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В апреле 2022 года   М.  Прохоров  получил израильское гражданство[24].
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8 час.
Владимир Шалимов
В нашем правительстве сидят мудаки и слюнтяи: нахера было выкупать заводы у тупых канадюков даже за смехотворные 3 % ? Сцуки, не свои, бюджетные денежки растратили! Самолёт у нас отобрали бесплатно? А почему мы просто не отняли у этих канадодермецов заводы на нашей земле? Око - за око, зуб - за зуб! В пятикратном размере. Нет никакого &quot;международного права&quot;, есть всемирное право сильного.
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8 час.
Владимир Шалимов
!!! 💪 👍
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8 час.

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