Как наши "поменяли" самолет на пять канадских заводов

Владимир Шалимов

В нашем правительстве сидят мудаки и слюнтяи: нахера было выкупать заводы у тупых канадюков даже за смехотворные 3 % ? Сцуки, не свои, бюджетные денежки растратили! Самолёт у нас отобрали бесплатно? А почему мы просто не отняли у этих канадодермецов заводы на нашей земле? Око - за око, зуб - за зуб! В пятикратном размере. Нет никакого "международного права", есть всемирное право сильного.